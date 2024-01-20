لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها على المنطقة والعالم /20.01.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wth9
يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم السادس بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
- التعاون الإسلامي": أنجزنا مشاريع في القدس بأكثر من 3 ملايين دولار
- بايدن: اقتراب اتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل هو أحد أسباب هجوم حماس في 7 أكتوبر
- مصادر مصرية تعلق على تقارير بشأن موافقة القاهرة على مقترح إسرائيلي بشأن السيطرة على محور فيلاديلفيا
- رئيس وزراء الأردن يدعو الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذها لوقف "المذبحة" في غزة