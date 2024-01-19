ألوية "الناصر صلاح الدين" تكشف تفاصيل معالجتها لضابط إسرائيلي أسير ومقتله إثر قصف إسرائيلي (فيديو)

كشفت ألوية "الناصر صلاح الدين" الفلسطينية تفاصيل مقتل ضابط إسرائيلي يدعى أوهاد يهلومي أمنون يعلوني جراء قصف إسرائيلي.

وفي بيان لها، قالت ألوية "الناصر صلاح الدين": "إن الضابط الصهيوني أوهاد يهلومي أمنون يعلوني صاحب الرقم العسكري "5110952"، والذي تم أسره في السابع من أكتوبر لعام 2023، قام العدو الصهيوني باستهدافه هو والمجموعة الآسرة له وأصيب إصابة متوسطة وتمت معالجته، إلا أن العدو آثر استهدافه من قبل سلاح الجو الصهيوني مرة أخرى قبل أيام بهدف القتل، وقتل رغم محاولاتنا الحثيثة لإنقاذ حياته".

وعرضت ألوية "الناصر صلاح الدين" مقطع فيديو يظهر مشاهد من عملية علاج الضابط أوهاد يهلومي أمنون يعلوني إثر إصابته بقصف إسرائيلي.

وفي مقطع الفيديو، وجه أوهاد يهلومي أمنون يعلوني رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها: "بنيامين نتنياهو..أرجوكم توقفوا عن خلق المشاكل..نحن نريد لهؤلاء الناس - عائلات هؤلاء الناس- أن يعيشوا باحترام، وألا يكون هناك المزيد من الآلام، أطلب منك أن تطلق سراح جميع من هنا..كن حكيما..مستقبلنا ومستقبل الناس في غزة واحد..لا نريد حروباً".

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم الخامس بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

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المصدر: RT