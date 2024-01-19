"القسام" و"السرايا" تعلنان قتل جنود وتدمير آليات إسرائيلية على كافة محاور غزة

أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على مختلف محاور التوغل.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية منذ صباح اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك في تلك المناطق، كما أعلنت عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين في كمائن، بالتزامن مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

كتائب القسام

19:07: تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة

18:51: تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" والاشتباك معها وتفجير عبوة "شواظ" في قوة صهيونية أخرى وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة السلام شرق جباليا شمال قطاع غزة

18:41: كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون

18:33: تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني ببندقية "الغول" القسامية شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

18:21: كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

18:11: كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"

18:02: تمكن مجاهدو القسام من استهداف مبنى يتحصن فيه قوات خاصة صهيونية بـ 4 قذائف "RPG" والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة جنوب غرب مدينة غزة

17:53: مجاهدو القسام يستهدفون مبنى تحصن به عدد من جنود الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد ويطلقون النار تجاه جندي قرب المبنى ويصيبونه إصابة مباشرة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

17:39: تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل مبنى بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعها بن قتيل وجريح، واستهداف دبابة حضرت لإسناد القوة بقذيفة "الياسين 105" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

17:23: كتائب القسام تستهدف آلية صهيونية عسكرية بقذيفة "RPG" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

15:04: كتائب القسام تدمر 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" بعبوات "شواظ" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

14:53: بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك.. أكدوا استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بجوارها جنديين بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل الجنديين وشوهدت طائرة مروحية هرعت لنقل القتلى والجرحى شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

14:41: تمكن مجاهدو القسام من قنص جنديين صهيونيين ببندقية "الغول" القسامية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

سرايا القدس

17:31: سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور التقدم حي الزيتون شرق مدينة غزة.

11:30: سرايا القدس تعرض مشاهد من استهدافها للتحشدات العسكرية الصهيونية في محاور التقدم شرق البريج (بصواريخ 107 وبدر1).

11:05: سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات العدو الصهيوني في منطقة السعايدة شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

10:27: سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق مخيم البريج.

10:03: سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق مدينة غزة.

09:42: سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "تاندوم" شرق جباليا.

يتبع..