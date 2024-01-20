الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد الجرحى بين الجنود في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2665 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأوضح موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن من بين المصابين منذ بداية الحرب 1568 جنديا إصاباتهم طفيفة، و692 متوسطة و405 خطيرة.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش منذ انطلاق العملية البرية في القطاع في الـ 27 من أكتوبر الماضي 1207 جنود مصابين بينهم 544 إصاباتهم طفيفة، و411 متوسطة و252 حرجة.

وتشير معلومات إسرائيلية وتقديرات عسكرية عالمية أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق مقتل رقيب من صفوفه في قطاع غزة لتصل حصيلة قتلاه إلى 530 منذ الـ7 من أكتوبر.

أما على الجانب الفلسطيني فأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 24927 قتيلا، والجرحى إلى 62388 منذ الـ7 من أكتوبر.

هذا ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 106 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع وتواصل الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس"، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: RT