وزير الخارجية التركي وإسماعيل هنية يبحثان التطورات في غزة

أفاد مصدر دبلوماسي بأن وزير خارجية تركيا هاكان فدان التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وبحثا مسألة الإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال المصدر: "التقى وزير الخارجية فيدان برئيس المكتب السياسي لحركة حماس هنية، وخلال اللقاء جرت مناقشة موضوعات مثل وقف إطلاق النار، زيادة المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى وحل الأزمة على أساس (حل الدولتين) لضمان سلام طويل الأمد".

وسبق للرئيس التركي أردوغان أن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مرارا بأنه "مجرم" و"قاتل"، وذكر أنه ارتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة من أجل إطالة أمد مسيرته السياسية والتهرب من المحاكمة التي بدأت ضده في إسرائيل. وترفض أنقرة أيضا الاعتراف بحركة "حماس" كمنظمة إرهابية.

ويوم الخميس الماضي، قال أردوغان إن أنقرة تتابع عن كثب تصرفات من يرسلون حاملات طائرات لدعم إسرائيل وحمايتها في حربها على غزة، مؤكدا أن "هؤلاء سيندمون لاحقا على أفعالهم"، منتقدا بشدة الدول الغربية وصمتها أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي على مدى أكثر من 100 يوم.

وأوضح أردوغان في كلمته خلال مشاركته في مراسم تسليم 4 سفن جديدة لقوات البحرية التركية في ترسانة ولاية يالوفا غرب البلاد، أن "الغرب اكتفى بمشاهدة وحشية فوهرر(هتلر) العصر (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وفريقه المهووسين بالدماء والضغينة ضد الشعب الفلسطيني والتي ترقى إلى الإبادة الجماعية".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل دولة إرهابية وأكد نيته مقاضاتها دوليا "على ارتكابها المجازر بحقّ الشعب الفلسطيني".

وقال إن إسرائيل ومسؤوليها فقدوا كلّ شرف ووجدان وإنسانية، مضيفا أنها تنفّذ مجازر تطهير عرقي بحق الفلسطينيين.

المصدر: RT