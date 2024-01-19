أردوغان: سيندمون لاحقا على أفعالهم!

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تتابع عن كثب تصرفات من يرسلون حاملات طائرات لدعم إسرائيل وحمايتها في حربها على غزة، مؤكدا أن "هؤلاء سيندمون لاحقا على أفعالهم".

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وأضاف أردوغان في كلمة له اليوم الجمعة، خلال حفل تسليم قطع بحرية للقوات البحرية التركية: "أي حديث عن المبادئ والقوانين الدولية وحقوق الإنسان من طرف الدول الغربية، لا يمكن أن يقنع أي أحد بعد الآن، بعد دعمها المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة".

وتابع: "نفس الموقف الغربي الذي لا يتخذ أي خطوة لوقف الحرب ومنع قتل آلاف الأطفال والأبرياء في غزة، كان سابقا في العراق ومناطق أخرى".

وأشار أردوغان إلى أن "الدول الغربية ستواجه وجها لوجه، نتائج قتل أكثر من 25 ألف إنسان معظمهم من الأطفال والنساء في غزة، وجرح أكثر من 100 ألف إنسان حتى الآن".

وقال إن "الدول الغربية مع قادتها راضية تماما عن مشاهدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو ينفذ المجازر والمذابح وأعمال الإبادة الجماعية في غزة".

المصدر: RT