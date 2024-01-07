شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد على وقوف بلاده "إلى جانب المظلومين في قطاع غزة".

وفي كلمة له خلال مؤتمر الإعلان عن مرشحي رؤساء البلديات عن حزب العدالة والتنمية، في مركز الخليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول، قال رجب طيب أردوغان: "لن ندير ظهرنا لإخواننا المظلومين (في غزة) إطلاقا".

وعن "المجازر الإسرائيلية في غزة"، أوضح أردوغان قائلا: "الذين يريقون المزيد من الدماء ويزهقون الأرواح ويقتلون الأطفال سيواجهون العدالة الإلهية عاجلا أم آجلا"، مؤكدا أن تركيا "ستبذل قصارى جهدها إلى جانب جميع الدول ذات الضمير الحي لمحاسبة الظالمين أمام القانون".

وتمنى من الله "الرحمة للإخوة الفلسطينيين الذين قضوا في الهجمات الإسرائيلية" والبالغ عددهم 23 ألف شخص وغالبيتهم من النساء والأطفال.

كما حيا الرئيس التركي "كافة الأبطال الفلسطينيين الذين يدافعون عن وطنهم وعرضهم" ضد قوات الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن تركيا ستقف شامخة إلى جانب الفلسطينيين بكل وسائلها.

ويوم السبت، دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال المفاوضات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقد دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

المصدر: "الأناضول" + RT