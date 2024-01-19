أردوغان يصف نتنياهو بـ"هتلر" العصر المهووس بدماء الفلسطينيين

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة الدول الغربية وصمتها أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي على مدى 105 أيام.

وقال الرئيس التركي في كلمة اليوم الجمعة، إن من دأبوا على توزيع شهادات حسن سلوك بحقوق الإنسان والحريات لا يرون القتل الوحشي للأطفال والنساء طوال 105 أيام في قطاع غزة.

وأوضح أردوغان في كلمته خلال مشاركته في مراسم تسليم 4 سفن جديدة لقوات البحرية التركية في ترسانة ولاية يالوفا غرب البلاد أن "الغرب اكتفى بمشاهدة وحشية فوهرر(هتلر) العصر (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وفريقه المهووسين بالدماء والضغينة ضد الشعب الفلسطيني والتي ترقى إلى الإبادة الجماعية".

وأضاف: "نتابع من يقدمون دعما غير محدود وغير مشروط لحكومة إسرائيل، ويرسلون حاملات طائرات إلى منطقتنا، ونستخلص الدروس".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل دولة إرهابية وأكد نيته مقاضاتها دوليا "على ارتكابها المجازر بحقّ الشعب الفلسطيني".

وقال إن إسرائيل ومسؤوليها فقدوا كلّ شرف ووجدان وإنسانية، مضيفا أنها تنفّذ مجازر تطهير عرقي بحقّ الفلسطينيين.

المصدر: RT + الأناضول