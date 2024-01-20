المالكي يدعو قمة عدم الانحياز لقيادة جهد دولي عاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم السبت، بأن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 106 أيام دمر أكثر من 70% من المباني في القطاع.

وأوضح المالكي في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الـ 19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز الذي عقد في العاصمة الأوغندية كامبالا أن "الأيام الـ 106 الماضية شهدت المجازر الجماعية والتجويع المتعمد في قطاع غزة من قبل إسرائيل، معتبرا أن النظام الدولي فشل في تحمل مسؤولياته وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تجاه الأوضاع الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأضاف أنه "خلال 100 يوم قتلت إسرائيل وأصابت ودفنت تحت الأنقاض أكثر من 100 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، حيث بلغ عدد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل 10 آلاف طفل، في حين دمرت أكثر من 70% من المنازل والمباني في قطاع غزة، وشردت ما يقارب مليوني فلسطيني نصفهم أطفال".

وأشار إلى أن إسرائيل مسؤولة عن قتل أكثر من 115 صحفيا، وحوالي 350 فردا من الطواقم الطبية، بالإضافة إلى استهداف أساتذة الجامعات والفنانين والمهندسين وغيرهم من المهنيين، ناهيك عن خلق مجاعة متعمدة في غزة، حيث يعاني المدنيون في القطاع من سوء التغذية، كما يموت الأطفال بسبب الجفاف والجوع والبرد".

وحذر المالكي من تدهور الوضع بشكل أكبر، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية تخلق الموت والدمار والوحشية بمقدار لم يسبق له مثيل في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس".

وأوضح أن "شلل وعدم فعالية المجتمع الدولي الناتج عن النفاق والعنصرية وازدواجية المعايير يسمح لإسرائيل بالمضي قدما في التدمير، مشددا على أن هذه الوحشية هي تهديد عالمي للإنسانية، ولا يجوز للدول المسؤولة السماح بمواصلته".

ودعا المالكي حركة عدم الانحياز إلى قيادة الجهد الدولي العاجل للدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الدولية، مؤكدا أن هذه الحركة يمكنها أن تجسد نداءات السلام وحقوق الإنسان التي امتلأت بها شوارع المدن حول العالم.

وطالب الحركة بألا تكون فقط ناشطة في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ولكن أيضا في اتخاذ إجراءات فعّالة لتحقيق هذا الهدف، وشدد على أهمية فرض عقوبات على إسرائيل نتيجة لانتهاكها للقانون الدولي والتزاماتها الدولية.

كما حث جميع الدول الأعضاء في الحركة على دعم طلب جمهورية جنوب أفريقيا للمحكمة الدولية، والمشاركة الفعّالة في المرحلة الثانية من خلال تقديم مرافعات داعمة، وأكد أنه يجب أن تكون هناك عواقب للجريمة، فعدم محاسبة المذنبين سيؤدي إلى تحول أيديولوجية التفوق والعنصرية إلى قانون يلحق ضررا بجميع الدول.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"