وزير الخارجية الفلسطيني لـ RT: لا تستطيع إسرائيل الاستمرار في حربها دون الدعم الأمريكي

صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن إسرائيل لا يمكنها أن تستمر في حربها بدون المساعدة العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة.

وأوضح الوزير في مقابلة مع قناة "RT" العربية، أن "إسرائيل هزمت وما تفعله هو انتقام من الشعب الفلسطيني.. إسرائيل لن تستطيع مواصلة الحرب بدون المساعدات العسكرية الأمريكية".

وأضاف المالكي: "الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في مجلس الأمن هو حماية إسرائيل من المساءلة، واشنطن تعرقل كل القرارات التي فيها إدانة لإسرائيل".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة طلبت بعض التعديلات على مشروع القرار والدول العربية رفضت ذلك، مؤكدا: "نتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو على القرار الجديد كما تفعل عادة خدمة لإسرائيل".

وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن حركة "حماس" جزء أساسي من المكون السياسي الفلسطيني ولديها شعبية كبيرة، والرئيس محمود عباس يحاول دائما إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة".

وحذر المالكي من أن "نتنياهو يبحث عن مبررات لفتح جبهة الضفة الغربية وجنوب لبنان لحماية نفسه من المحاكمة".

هذا وقال دبلوماسيون يوم أمس الأربعاء، إن تصويت مجلس الأمن على محاولة تعزيز وصول المساعدات إلى غزة ومطالبة المنظمة الدولية بمراقبة تسليم المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني، تأجل مرة أخرى.

وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة مطلع على المفاوضات لـ"رويترز" إن "المفاوضات مستمرة وتحتاج لمزيد من الوقت"، مشيرا إلى أن التصويت المتعجل لا يبدو أنه سينتهي بشكل جيد" في إشارة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.

المصدر: RT