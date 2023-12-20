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نيوزميكر

اتهام فلسطيني.. الفيتو الأمريكي غطاء لإسرائيل

أخبار العالم

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي.

أبرز تصريحات وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي لـ RT

  • الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في مجلس الأمن هو حماية إسرائيل من المساءلة
  • الولايات المتحدة تعرقل كل القرارات التي فيها إدانة لإسرائيل
  • الولايات المتحدة طلبت بعض التعديلات على مشروع القرار والدول العربية رفضت
  • نتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو على القرار الجديد كما تفعل عادة لخدمة إسرائيل
  • جميع الدول داخل مجلس الأمن والجمعية العامة تعلم أن من تعيق وتعرقل هي الولايات المتحدة
  • الولايات المتحدة باتت تضعف مجلس الأمن
  • إسرائيل هزمت وما تفعله هو انتقام من الشعب الفلسطيني
  • إسرائيل لن تستطيع مواصلة الحرب بدون المساعدات العسكرية الأمريكية 
  • حماس جزء أساسي من المكون السياسي الفلسطيني ولديها شعبية كبيرة
  • الرئيس محمود عباس يحاول دائما إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة
  • الانقسام الفلسطيني هو من أعطى إسرائيل الحجة والمبرر لعدم التفاوض
  • نتنياهو يبحث عن مبررات لفتح جبهة الضفة الغربية وجنوب لبنان لحماية نفسه من المحاكمة

 

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