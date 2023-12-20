اتهام فلسطيني.. الفيتو الأمريكي غطاء لإسرائيل
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي.
أبرز تصريحات وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي لـ RT
- الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في مجلس الأمن هو حماية إسرائيل من المساءلة
- الولايات المتحدة تعرقل كل القرارات التي فيها إدانة لإسرائيل
- الولايات المتحدة طلبت بعض التعديلات على مشروع القرار والدول العربية رفضت
- نتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو على القرار الجديد كما تفعل عادة لخدمة إسرائيل
- جميع الدول داخل مجلس الأمن والجمعية العامة تعلم أن من تعيق وتعرقل هي الولايات المتحدة
- الولايات المتحدة باتت تضعف مجلس الأمن
- إسرائيل هزمت وما تفعله هو انتقام من الشعب الفلسطيني
- إسرائيل لن تستطيع مواصلة الحرب بدون المساعدات العسكرية الأمريكية
- حماس جزء أساسي من المكون السياسي الفلسطيني ولديها شعبية كبيرة
- الرئيس محمود عباس يحاول دائما إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة
- الانقسام الفلسطيني هو من أعطى إسرائيل الحجة والمبرر لعدم التفاوض
- نتنياهو يبحث عن مبررات لفتح جبهة الضفة الغربية وجنوب لبنان لحماية نفسه من المحاكمة