نادي الأسير الفلسطيني: 6115 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر

اعتقلت القوت الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 22 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، لترتفع حصيلة معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 6115، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

ولفت نادي الأسير إلى أن من بين المعتقلين سيدة من القدس وعددا من الأطفال، وقد توزعت حملة الاعتقالات في محافظات الخليل ونابلس وطوباس وبيت لحم وجنين والقدس.

وأضاف أنه "رافق حملة الاعتقالات تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة لمنازل المواطنين ومصادرة الأموال والمركبات".

وبحسب نادي الأسير اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري ما لا يقل عن 230 فلسطينيا.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في وقت سابق بأن عدد المعتقلين الإداريين خلال العام 2023 هو الأعلى منذ سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.

هذا ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 106 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع وتواصل الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس"، وفي ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: RT