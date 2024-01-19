بعد 24 عاما من مقتل شقيقه "الأيقونة" محمد الدرة.. تشييع أحمد الدرة عقب مقتله بغارة إسرائيلية (صورة)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل أحمد الدرة، شقيق الطفل "الأيقونة" محمد الدرة الذي قتل على يد الجيش الإسرائيلي منذ نحو 24 عاما.

وأكدت شبكة "قدس" الإخبارية "ارتقاء أحمد الدرة، شقيق الطفل الشهيد محمد الدرة، بقصف الاحتلال لمنزل العائلة في مخيم البريج".

وأدى فلسطينيون صلاة الجنازة على شقيق محمد الدرة، عقب مقتله متأثرا بجروح أصابته جراء قصف إسرائيلي شنته القوات الإسرائيلية أمس الخميس، على مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

والد الشهيد محمد الدرة يودع ابنه أحمد الدرة الذي ارتقى شهيداً بالأمس

الصبر يا الله https://t.co/DJYOrNDDv6pic.twitter.com/lkz3i4lEwG — hamzeh (@kasasbeh77) January 19, 2024

ووقعت حادثة مقتل محمد الدرة في قطاع غزة في الثلاثين من سبتمبر عام 2000، في اليوم الثاني لانتفاضة الأقصى، وسط احتجاجات امتدت على نطاق واسع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، حيث التقطت عدسة المصور الفرنسي شارل إندرلان المراسل بقناة "فرنسا 2" مشهد احتماء جمال الدرة وولده محمد البالغ من العمر اثنتي عشرة سنة، خلف برميل إسمنتي، بعد وقوعهما وسط محاولات تبادل إطلاق النار بين الجنود الإسرائيليين وقوات الأمن الفلسطينية.

وعرضت هذه اللقطة التي استمرت لأكثر من دقيقة، مشهد احتماء الأب وابنه أحدهما بالآخر، ونحيب الصبي، وإشارة الأب لمطلقي النيران بالتوقف، وسط إطلاق وابل من النار والغبار، وبعد ذلك ركود الصبي على ساقي أبيه.

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم الخامس بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: RT