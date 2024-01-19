"لم يكن لدي خيار آخر".. طبيب فلسطيني يكشف تفاصيل بتر قدم ابنة شقيقه دون تخدير

روى طبيب العظام من غزة هاني بسيسو قصة مؤلمة عن أسباب إجرائه عملية جراحية لبتر قدم ابنة شقيقه عهد بسيسو البالغة من العمر 16 عاما المصابة بالقصف الإسرائيلي.

وحسب بسيسو فإن ابنة أخيه كادت تموت بسبب فقدان الدم، فقرر إجراء العملية داخل منزله المحاصر بالدبابات الإسرائيلية من دون تخدير أو أدوات طبية والمساعدين المدربين.

وأكد الطبيب أنه بعد رفع الحصار، تم نقل ابنة أخته إلى مستشفى الشفاء، الذي قدم الأطباء فيه الرعاية الطبية الإضافية للفتاة.

المصدر: رابتلي