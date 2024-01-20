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مراسلتنا: نجاة فريق RT من غارة إسرائيلية على طريق البازورية برج الشمالي في جنوب لبنان

مراسلنا: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق عام في جنوب لبنان (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا، اليوم السبت، باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام بلدة البازورية، بالبرج الشمالي في عمق جنوب لبنان.

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وقال مراسل RT إن المنطقة المستهدفة تقع ضمن قضاء صور، وتبعد عن أقرب نقطة حدودية نحو 17 كيلومتر، مشيرا إلى أنباء عن سقوط قتيلين.

وتفاقم الوضع في جنوب لبنان بعد أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي. ويتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني إطلاق النار بشكل يومي في المناطق الواقعة على طول الحدود.

المصدر: RT

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