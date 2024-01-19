الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة معادية فوق البحر أطلقها حزب الله من لبنان، كما أعلن انه هاجم أهدافا وبنية تحتية تابعة للحزب في جنوب لبنان.

بحسب المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي: "اكتشف الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة طائرة مسيرة عبرت المنطقة البحرية في شمال إسرائيل من الجانب اللبناني. واعترض نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" الهدف بنجاح.

وأضاف البيان: كما وجهت المقاتلات الإسرائيلية ضربات لمنصات إطلاق ومنشآت عسكرية وبنية تحتية تابعة لحزب الله، في منطقة "راميا" بجنوب لبنان.

وأضاف بيان الجيش أن الدبابات والمقاتلات الإسرائيلية هاجمت صباح الجمعة، مواقع مراقبة تابعة لحزب الله بالقرب من بلدتي "حولا" و"كفركلا".

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وفي مساء الخميس هاجمت دبابات الإسرائيلية بنية تحتية عسكرية تابعة للجيش السوري، ردا على عمليات إطلاق باتجاه هضبة الجولان.

وحذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، يوم الأربعاء، من تزايد احتمال اندلاع حرب في شمال البلاد في المستقبل القريب.

وقد تفاقم الوضع في جنوب لبنان بعد أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة في أكتوبر 2023. ويتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني إطلاق النار يوميا في المناطق الواقعة على طول الحدود.

المصدر: ريا نوفوستي