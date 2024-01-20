"بالأسلحة الصاروخية والمناسبة".."حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيليين وإصابتهم بشكل مباشر

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهدافه تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في مواقع مختلفة، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر.

وجاء في بيانات عدة لـ"حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة‌‏ 11:55‌‌‏ من بعد ظهر اليوم السبت (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".

- عند الساعة‌‏ 09:40‌‌‏ من صباح يوم السبت: "استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة". ‏

- عند الساعة‌‏ 10:25‌‌‏ من صباح اليوم السبت: "استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

هذا وأفاد مراسلنا اليوم السبت باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام بلدة البازورية برج الشمالي في عمق جنوب لبنان.

من جهته، شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني علي ‏دعموش على أن "كل التهديدات والوساطات والرسائل التي ‏يحملها الموفدون إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب".

وكانت "رويترز" قد نقلت عن مسؤولين لبنانيين أن "حزب الله" رفض مقترحات مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين للتهدئة مع إسرائيل "لأنها غير واقعية".

في حين أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الأربعاء، أن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان أعلى مما كانت عليه في الماضي.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: RT