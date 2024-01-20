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نجاة فريق RT من غارة إسرائيلية استهدفت طريقا عاما جنوبي لبنان (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أفادت مراسلتنا بأن فريق RT نجا بأعجوبة من غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بستان مطل على طريق عام بين بلدة البازورية وبرج الشمالي في عمق جنوب لبنان.

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وأكدت مراسلتنا أنه تم منع فريق RT من التصوير، في وقت توجهت فيه سيارات الإسعاف إلى منطقة الحادث التي تقع ضمن قضاء صور وتبعد عن أقرب نقطة حدودية نحو 17 كم، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأضافت أن حالة من الهلع أصابت المتواجدين في المنطقة المزدحمة بالسيارات والمارة خاصة من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن إسرائيل وسعت غاراتها في العمق اللبناني، حيث استهدفت في وقت سابق بمسيّرة طريق الزهراني التي تبعد عن الناقورة نحو 20 كم.

وتفاقم الوضع في جنوب لبنان بعد أن بدأت إسرائيل حرب غزة مطلع أكتوبر الماضي.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني إطلاق النار بشكل يومي على طول الحدود.

المصدر: RT

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