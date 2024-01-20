باريس: للفسطينيين الحق في إقامة دولتهم وفرنسا وفية لالتزامها بتحقيق هذا الهدف

أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن للفلسطينيين "الحق في السيادة وإقامة دولة"، وأكد أن "فرنسا ستظل وفية لالتزامها بتحقيق هذا الهدف".

Les Palestiniens ont le droit à la souveraineté et à un État. La France restera fidèle à son engagement pour atteindre ce but. — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) January 20, 2024

ويأتي تصريح وزير الخارجية الفرنسي في صفحته على منصة "إكس" بعد أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددا معارضته "للسيادة الفلسطينية" في غزة.

وقال نتنياهو إن السيادة الفلسطينية في غزة تتعارض مع هدف إسرائيل المتمثل في "السيطرة الأمنية الكاملة على الأراضي الفلسطينية".

كذلك أعلن البيت الأبيض أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته للسلام وضمان أمن إسرائيل في المنطقة وإمكانية حل الدولتين.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الولايات المتحدة حذرت نتنياهو من أن أمن إسرائيل على المدى الطويل لن يتم ضمانه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية.

هذا وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يفقد دعم المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشكل سريع، على خلفية طريقة إدارته للحرب ضد قطاع غزة.

المصدر: RT + وكالات