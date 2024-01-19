بايدن يبحث مع نتنياهو الوضع في غزة وإمكانية حل الدولتين وأمن إسرائيل

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش يوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رؤيته للسلام وضمان أمن إسرائيل في المنطقة وإمكانية حل الدولتين.

وقال البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يستثن إمكانية التوصل إلى حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل القيادة الإسرائيلية الحالية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقا لما ورد في البيان ناقش بايدن مع نتنياهو الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حركة "حماس"، واستعرضا الوضع في غزة والتحول إلى العمليات الدقيقة التي ستمكن من تدفق كميات متزايدة من المساعدات الإنسانية مع إبقاء الضغط العسكري على حماس وقادتها.

ورحب بايدن بقرار الحكومة الإسرائيلية السماح بشحن مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني مباشرة عبر ميناء أشدود.

كذلك ناقش الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي التقدم المحرز مؤخرا لضمان إتاحة إيرادات السلطة الفلسطينية لدفع الرواتب، بما في ذلك رواتب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.

كما لفت بايدن خلال الاتصال الهاتفي انتباه نتنياهو إلى مسؤولية إسرائيل حتى في الوقت الذي تواصل فيه الضغط العسكري على "حماس" وقادتها، في الحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين وحماية الأبرياء.

وفي مؤتمر صحفي قال في معرض الإجابة عن سؤال عما إذا كان تحقيق حل الدولتين سيكون مستحيلا في أثناء وجود نتنياهو في السلطة: "لا، هذا ليس صحيحا".

وأكد الرئيس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يعارض حل الدولتين، وأضاف أيضا أنه ناقش هذه القضية مع نتنياهو صباح الجمعة عبر الهاتف.

المصدر: وكالات