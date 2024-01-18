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واشنطن تحذر نتنياهو.. أمن إسرائيل لن يتم ضمانه دون إقامة دولة فلسطينية

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واشنطن تحذر نتنياهو.. أمن إسرائيل لن يتم ضمانه دون إقامة دولة فلسطينية
Sputnik
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الولايات المتحدة حذرت رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن أمن إسرائيل على المدى الطويل لن يتم ضمانه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية.

وقالت الصحيفة نقلا عن وكالة "رويترز" إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر قال إنه "لا توجد طريقة" لحل المشاكل الأمنية الإسرائيلية على المدى الطويل، وكذلك تنظيم عملية إعادة إعمار غزة في نهاية الحرب، دون إقامة دولة فلسطينية. 

وأوضح ميلر أن إسرائيل لديها الآن فرصة لأن دول المنطقة مستعدة لمنحها ضمانات أمنية.

وفي وقت سابق ذكرت شبكة NBC أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التطبيع بين إسرائيل والسعودية، مقابل قيام دولة فلسطينية.

وكالات

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