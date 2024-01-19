بايدن: التسوية في غزة لا تزال بعيدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التسوية في قطاع غزة لا تزال بعيدة.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الخميس: "نحن لا نزال بعيدين عن التسوية في قطاع غزة"، دون أن يدلي بمزيد من التعليقات على الموضوع.

وردا على سؤال حول انخفاض شعبيته بين الناخبين من الأصول العربية على خلفية دعم إدارته لإسرائيل، لفت بايدن إلى أن عليهم أن يقلقوا أكثر من منافسه المحتمل في الانتخابات، في إشارة إلى دونالد ترامب.

وأضاف بايدن أن ترامب "يعتزم حظر دخول العرب" للولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قد أدلى بتصريحات متناقضة بشأن آفاق تسوية النزاع في الشرق الأوسط، قائلا إن واشنطن والسلطات الإسرائيلية "ترى نهاية" له.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعتزم مواصلة العملية في غزة حتى القضاء على حركة حماس بالكامل، وتوقع أن ذلك قد يستغرق أشهر أو ربما سنوات.

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المصدر: تاس