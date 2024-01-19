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الجيش الإسرائيلي يقتل صبيا أمريكيا من أصل فلسطيني بالضفة الغربية

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الجيش الإسرائيلي يقتل صبيا أمريكيا من أصل فلسطيني بالضفة الغربية
Legion-Media
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قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت صبيا أمريكيا من أصل فلسطيني يوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة.

وقد ذكر عم الصبي لرويترز أن الصبي أمريكي المولد يبلغ من العمر 17 عاما، مضيفا أن الحادث وقع خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي تضمنت رشق الجيش الإسرائيلي بالحجارة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الصبي قُتل بنيران إسرائيلية.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تتصاعد عمليات الاقتحام الإسرائيلية بالضفة الغربية، حيث ينفذ الجيش عمليات دهم وتفتيش تندلع على إثرها مواجهات مع الفلسطينيين.

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وتشن القوات الإسرائيلية حملات اقتحام ومداهمة في عدد من المدن والبلدات في الضفة الغربية تتركز في مدينة ومخيم جنين (شمال)، ومخيم بلاطة قرب نابلس، ومخيم عقبة جبر قرب أريحا (شرق)، وبلدة سعير بمحافظة الخليل.

يأتي ذلك بالتزامن مع حرب مدمرة يشنها على غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر: swissinfo

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