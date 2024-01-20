رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يكشف سبب موانع دخول وفد الاتحاد إلى غزة مع المساعدات

كشف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القرة داغي، سبب منع دخول وفد الاتحاد إلى غزة، رفقة المساعدات التي دخلت القطاع.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب علي القرة داغي: "المعبر والوفد والمساعدات والموانع..إلى الذين يسألون عن سبب موانع دخول وفد الاتحاد إلى غزة مع المساعدات..جوابي: معاذ الله أن يكون تهاونا أو تقصيرا لكن الأمر معقد ولا يمكن تجاهل القيود والتدخل الدولي، وحساسية المشهد".

وأضاف داغي: "ومع ذلك، فالسعي مني جاد للوصول إلى غزة، ولكن ذلك يتطلب وقتا وجهدا إضافيا".

وأردف: "أرجو من الجميع فهم الظروف الصعبة التي تواجهنا والتحديات التي نواجهها في محاولة الوصول إلى فتح المعبر..نحن نعمل بكل جدية وإصرار لتخطي هذه الصعوبات والوصول إلى غزة في أقرب وقت ممكن..القضية قضيتنا ومصابهم مصابنا".

المعبر والوفد والمساعدات والموانع.

إلى الذين يسألون عن سبب موانع دخول وفد الاتحاد إلى غزة مع المساعدات ..

جوابي:

معاذ الله أن يكون تهاونا أو تقصيرا لكن الأمر معقد ولا يمكن تجاهل القيود والتدخل الدولي، وحساسية المشهد ومع ذلك فالسعي مني جاد للوصول إلى غزة ولكن ذلك يتطلب وقتا… pic.twitter.com/B3ueHQXeRV — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) January 19, 2024

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أعلن تشكيل وفد للتنسيق مع مصر من أجل الدخول إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

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ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم السادس بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: RT