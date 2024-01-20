الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لعملياته الأخيرة في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته البرية دمرت بدعم من سلاح الجو والبحرية البنية التحتية لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة، ونشر فيديوهات لعملياته.

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وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم السبت أنه "خلال عملياته في شمال قطاع غزة، تم تحديد الإرهابيين الذين كانوا يعملون على مقربة منه ويحاولون زرع عبوات ناسفة في المنطقة. وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار واستهدفتهم طائرة تابعة لسلاح الجو".

وأضاف أنه "في عملية منفصلة للجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، اكتشف الجنود خلية إرهابية تقترب من قاذفة صواريخ مضادة للدبابات تقع في مجمع عسكري مجاور لموقعهم، بالإضافة إلى مراقبين للعدو في المنطقة المجاورة. ووجهت القوات مروحيات سلاح الجو الإسرائيلي لإحباط الخلية الإرهابية وتدمير المجمعات التي يستخدمها مراقبو العدو".

وقال إنه تم العثور "على عدد من منصات إطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية في قطاع غزة وتحركت القوات الهندسية لتدميرها".

وفي مدينة خان يونس، أوضح البيان أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي "شنت غارة على مجمع عسكري، ونجحت في تحديد موقع وتحييد 6 منصات إطلاق تحتوي على صواريخ جاهزة للإطلاق. كما عثرت القوات الإسرائيلية على بئر تحت الأرض وعبوات ناسفة في المنطقة".

وفي بيان منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إن "قوات اللواء 55 نفذت خلال الأيام الماضية، عمليات ضد كتيبة شرق خان يونس. وخلال العملية اشتبكت مع العدو وقضت على خلية إرهابية. وقامت القوات بمسح منطقة قتال مركزية تابعة لحركة حماس، وتم تحييد طريق تحت الأرض، وتفكيك فتحات الأنفاق، وتحديد نقاط مراقبة وتحييدها".

وأضاف البيان أنه تم "تنفيذ غارة على البنية التحتية للإرهاب، حيث تم العثور على العشرات من منصات إطلاق الصواريخ والعبوات الناسفة والوثائق الاستخبارية. وتم تفكيك منصات إطلاق الصواريخ".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من الكتيبة 71 أثناء القتال، وإصابة 3 آخرين.

المصدر: RT