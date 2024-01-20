صحة غزة: مقتل 90 فلسطينيا بالقصف الإسرائيلي خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة فجر اليوم السبت مقتل 90 فلسطينيا على الأقل خلال العمليات الإسرائيلية الليلة الماضية جنوبي القطاع.

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وذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية قصفت ليلة السبت جنوب القطاع وخاصة خان يونس، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إن القيادة المحلية لحركة "حماس" تختبئ هناك.

وتم نسف عدد من المنازل في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، التي باتت البؤرة الجديدة للقصف والغارات الجوية بعدما تركزت المرحلة الأولى من الحرب في شمال القطاع، فيما شهدت مناطق بني سهيلا والزنة وعبسان وبطن السمين شرق وجنوب محافظة خان يونس غارات جوية وقصفا مدفعيا.

وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة أكثر من 24760، والجرحى 62100، إضافة إلى آلاف المفقودين.

المصدر: أ ف ب + وفا