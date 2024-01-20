"سرايا القدس" تعرض مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيلي جنوبي مدينة غزة (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيلي جنوبي مدينة غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني جنوبي مدينة غزة".

وفي وقت سابق، أكدت "سرايا القدس" أن "مجاهديها تمكنوا من قنص جندي صهيوني جنوب مدينة غزة".

وأشارت "السرايا" إلى خوضها "اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم بمخيمي المغازي والبريج وسط القطاع".

وأضافت: "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "التاندوم" في محور التقدم شمال مخيم النصيرات".

وأعلنت أنها "تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والمناسبة شرق وجنوب مدينة خان يونس".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، مقتل رقيب بصفوفه في قطاع غزة لتصل حصيلة قتلاه إلى 530، والجرحى إلى 2630 منذ الـ7 من أكتوبر.

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هذا وأفادت قناة "كان 11" العبرية بأنه بعد نحو ثلاثة أشهر من الحرب في قطاع غزة، ها هو "الجيش الإسرائيلي يستعد للتواجد هذا العام في محور وادي غزة الذي يقطع القطاع من الشرق إلى الغرب".

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ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم السادس بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: RT