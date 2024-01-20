والد فتى أمريكي من أصل فلسطيني قتل بنيران إسرائيلية يحشد ضد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل

انتقد والد الفتى الفلسطيني توفيق عجاق الحامل للجنسية الأمريكية الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل.

جاءت تصريحات حافظ عجاق خلال تشييع جثمان ابنه البالغ من العمر 17 عاما اليوم السبت، في قرية المزرعة الشرقية الواقعة بالضفة الغربية والتي تقطنها العائلة، وكان قد لقي مصرعه نتيجة رصاصة إسرائيلية أصابته في رأسه عصر أمس الجمعة.

وردد المشاركون في التشييع هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الجيش الإسرائيلي المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وحرب الإبادة في قطاع غزة.

وفي معرض حديثه شبه الأب القوات الإسرائيلية "بالآلات القاتلة"، مضيفا أنه بالرغم من هذه الحقيقة "لا تزال الولايات المتحدة تستخدم أموال ضرائبنا لدعم الأسلحة اللازمة لقتل أبنائنا".

وناشد الأب الأمريكيين أن يروا بأعينهم العنف المستمر في الضفة الغربية، مضيفا أن المجتمع الأمريكي لا يعرف الرواية الحقيقية.

وقال: "تعالوا هنا على الأرض وانظروا ما يحدث، فكم من الآباء والأمهات عليهم أن يودعوا أبناءهم؟”

وقال أحد أقرباء توفيق إنه ولد ونشأ في مدينة غريتنا بولاية لويزيانا الأمريكية بالقرب من نيو أورليانز، مشيرا إلى أن والديه أحضروه وإخوته الأربعة إلى قرية المزرعة الشرقية العام الماضي حتى يتمكنوا من إعادة التواصل مع الثقافة الفلسطينية.

ومن جانبه أعرب البيت الأبيض أمس الجمعة عن القلق إزاء مقتل الشاب توفيق عجاق وتعهد بإجراء تحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية.

المصدر: أ ب