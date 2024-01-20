رئيس وزراء الأردن يدعو الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذها لوقف "المذبحة" في غزة

حث رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة يوم الجمعة الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى على استخدام نفوذها للتأثير على إسرائيل لإنهاء "المذبحة" المستمرة في غزة.

وقال رئيس الوزراء الأردني خلال حدث بكلية لندن للاقتصاد إن "القيادة مطلوبة من أصدقائنا الأمريكيين وشركائنا الأمريكيين، ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير على عملية صنع القرار في إسرائيل بشكل حقيقي لإنهاء هذه المذبحة".

وأكد الخصاونة على الحاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن ونفوذ كبيرين لضمان وقف إطلاق النار، وانتقد الأردن بشدة القصف الإسرائيلي لغزة، وقال إن القصف "يستوفي كل مواصفات جرائم الحرب ضد الإنسانية".

وقد بلغت حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة من 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 24500 قتيل وأكثر من 61500 مصاب حتى الآن، معظمهم من النساء والأطفال.

المصدر: وكالات