البيت الأبيض: بايدن ما زال "يؤمن "بـإمكانية" إقامة دولة فلسطينية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة خلال اتصال هاتفي أنه ما زال يدعم إقامة دولة فلسطينية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين "ما زال الرئيس يؤمن بأفق وإمكانية حل الدولتين، وهو يدرك أن الأمر سيتطلب الكثير من العمل الشاق".

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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية صرحت في وقت سابق، أنه "لا يوجد سبيل" لمعالجة التحديات الأمنية الطويلة الأمد التي تواجهها إسرائيل في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين: "لا توجد طريقة للرد على التحديات الطويلة المدى أمام توفير الأمن الدائم لإسرائيل، ولا توجد طريقة للرد على التحديات القصيرة المدى المتمثلة في إعادة بناء غزة وإقامة الحكم في غزة وتوفير الأمن لغزة دون إقامة دولة فلسطينية".

وجاءت تصريحاته ردا على سؤال حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو لما بعد الحرب مضيفا: "في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن ... يجب أن يكون رئيس الوزراء قادرا على قول: لا، لأصدقائنا".

وبدوره صرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة يوم الخميس، أن المنطقة برمتها على فوهة بركان، ولن يكون هناك استقرار أو أمن فيها دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وردا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، قال أبو ردينة: "دون قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة".

وأضاف أبو ردينة: "المنطقة برمتها على فوهة بركان جراء السياسات العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

هذا ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم الخامس بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان أمس الخميس أن إجمالي 24620 فلسطينيا قتلوا وأصيب 61830 آخرون في الضربات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

المصدر: أ ف ب+RT