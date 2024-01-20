نظمت مسيرة لدعم فلسطين في براغ

نظمت مسيرة مؤيدة لفلسطين في براغ. شارك فيها بحسب التقديرات عدة مئات من الناشطين.

تجمع المتظاهرون، وأغلبيتهم من ممثلي الجالية الإسلامية، في ساحة السلام. وهناك استمعوا إلى خطابات تطالب بوقف العملية الإسرائيلية ضد حركة حماس وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة. كما ندد المتظاهرون بمن يدعمون إسرائيل.

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وبعد انتهاء الاعتصام سار المشاركون في وسط العاصمة مرددين شعارات تدين العملية الإسرائيلية في غزة. كما سُمع النداء “فلسطين حرة من النهر إلى البحر”. وحمل العديد منهم أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها "فلسطين حرة" باللغة الإنجليزية.

المصدر: ريا نوفوستي