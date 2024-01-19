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بايدن ناقش مع نتانياهو "آخر التطورات" في غزة

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بايدن ناقش مع نتانياهو
Legion-Media
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أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مكالمة الجمعة لبحث التطورات في غزة، وهي المكالمة الأولى بينهما منذ نحو شهر، وسط أنباء عن توترات بينهما.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن ونتانياهو "ناقشا آخر التطورات في إسرائيل وغزة".

ويرفض نتانياهو فكرة بايدن إقامة دولة فلسطينية تتعايش سلميا إلى جانب دولة إسرائيلية، وأعاد تأكيد رفضه الخميس قائلا: يجب أن تمتلك إسرائيل السيطرة الأمنية الكاملة على الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، هذا شرط ضروري بالنسبة لإسرائيل، وهو ما يتعارض مع فكرة السيادة (الفلسطينية)، وأوضح أنه عبر عن ذلك مباشرة للأميركيين.

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موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس جديدا، لكن تصريحه وطريقة صياغته سلطت الضوء مجددا على الخلافات بين الولايات المتحدة وحليفتها.

ورد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي عندما سئل عن تصريحات نتانياهو، قائلا: "من الواضح أننا نرى الأمور بشكل مختلف".

ويعود آخر اتصال هاتفي بين الزعيمين إلى 23 ديسمبر، وقد تخللته نقاشات صاخبة، بحسب الصحافة الأميركية التي كشفت أن بايدن ختم المكالمة قائلا: "لقد انتهت هذه المحادثة".

المصدر: AFP

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