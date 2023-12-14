هل تحولت حرب إسرائيل على غزة لعبء استراتيجي على إدارة بايدن؟

في خضم زيارة تحمل على رأس أجندتها وضع جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة وبحث مستقبل الحكم في القطاع بعد الحرب، وصل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى تل أبيب

حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.



بهذا الصدد نقل ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي إبلاغ نتنياهو لسوليفان بأن الحرب ستستمر حتى تحقيق نصر مبين على حركة حماس وإطلاق سراح كل الأسرى، من جانبه أبلغ غالانت سوليفان حاجة إسرائيل لاستمرار الدعم الأميركي.

بهذا السياق أوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب تتابع انتقادات الديمقراطيين الأمريكيين وتخشى فقدان الدعم الشعبي الأمريكي ووقف إدارة بايدن التواصل علنا.

فما هي أهداف زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي لإسرائيل؟ وهل ينجح رئيس الحكومة الاسرائيلي في إدارة الأزمة مع واشنطن وتسخيرها لتحقيق طموحاته السياسية؟

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