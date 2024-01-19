غالانت محذرا "حزب الله": سنعيد الأمن للشمال بعمل عسكري إذا لزم الأمر

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "حزب الله" مرة أخرى من أن إسرائيل ستعيد الأمن إلى المنطقة بعمل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

وقال خلال زيارة للواء 8، الذي يعمل عند الحدود مع جنوب لبنان: "أعتقد أنه طالما استمر القتال في الجنوب (قطاع غزة)، سيكون هناك قتال في الشمال (الحدود اللبنانية). لكننا لن نقبل بهذا الأمر لفترات طويلة".

وأضاف: "سيأتي وقت إذا لم نتوصل فيه إلى اتفاق يحترم فيه حزب الله حق السكان في العيش هنا في أمان، فسيتعين علينا تحقيق الأمن بالقوة".

ويوم أمس الخميس، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن إسرائيل تفضل التوصل إلى اتفاق سياسي يسمح بعودة سكان مستوطنات الشمال، لكنها تعزز الاستعداد لعودتهم من خلال توسيع رقعة الحملة العسكرية.

وكشفت ثلاثة مصادر لبنانية ومسؤول أمريكي اليوم الخميس، أن أحد مقترحات مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكستين للتهدئة مع إسرائيل، تتمثل في تقليص الأعمال القتالية عبر الحدود بالتزامن مع تحرك إسرائيل صوب تنفيذ عمليات أقل كثافة في قطاع غزة.

وقال اثنان من المسؤولين اللبنانيين إن اقتراحا نقل أيضا لـ"حزب الله" بأن يبتعد مقاتلوه لمسافة سبعة كيلومترات عن الحدود، ولفت المسؤولون اللبنانيون إلى أن "حزب الله" رفض الفكرتين ووصفهما بأنهما غير واقعيتين.

وكشف المسؤولون اللبنانيون الثلاثة أن "حزب الله" ألمح إلى أنه بمجرد انتهاء الحرب في غزة قد يكون منفتحا على فكرة تفاوض لبنان على اتفاق عبر وسطاء بشأن المناطق الحدودية محل النزاع، وهو احتمال أشار إليه قيادي في حزب الله في خطاب ألقاه هذا الشهر.

المصدر: RT