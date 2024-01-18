غالانت: نستعد لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم حتى من خلال توسيع الحملة العسكرية

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن إسرائيل تفضل التوصل إلى اتفاق سياسي يسمح بعودة سكان مستوطنات الشمال، لكنها تعزز الاستعداد لعودتهم من خلال توسيع رقعة الحملة العسكرية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن غالانت قوله: "إسرائيل تفضل التوصل إلى اتفاق سياسي يسمح بعودة السكان بعد تغيير الوضع الأمني على الحدود، لكنها في الوقت نفسه تعزز الاستعداد العملياتي لعودتهم من خلال توسيع نطاق الحملة العسكرية".

وأضاف: "يجب أن نكون مستعدين لتدهور الوضع الأمني في الشمال، ولحقيقة أننا سنضطر إلى إجبار سكان الشمال على العودة إلى منازلهم بالوسائل العسكرية".

وكشفت ثلاثة مصادر لبنانية ومسؤول أمريكي اليوم الخميس، أن أحد مقترحات مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكستين للتهدئة مع إسرائيل، تتمثل في تقليص الأعمال القتالية عبر الحدود بالتزامن مع تحرك إسرائيل صوب تنفيذ عمليات أقل كثافة في قطاع غزة.

وقال اثنان من المسؤولين اللبنانيين إن اقتراحا نقل أيضا لـ"حزب الله" بأن يبتعد مقاتلوه لمسافة سبعة كيلومترات عن الحدود، ولفت المسؤولون اللبنانيون إلى أن "حزب الله" رفض الفكرتين ووصفهما بأنهما غير واقعيتين.

وكشف المسؤولون اللبنانيون الثلاثة أن "حزب الله" ألمح إلى أنه بمجرد انتهاء الحرب في غزة قد يكون منفتحا على فكرة تفاوض لبنان على اتفاق عبر وسطاء بشأن المناطق الحدودية محل النزاع، وهو احتمال أشار إليه قيادي في حزب الله في خطاب ألقاه هذا الشهر.

المصدر: RT