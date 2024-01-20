"على طريق القدس".."حزب الله" اللبناني ينعي أحد مقاتليه (صورة)

نعى "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، مقاتلا في صفوفه، سقط بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان له: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد حدرج "عباس" من بلدة البازورية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" صورة المقاتل واسمه العسكري.

وأفاد مراسلنا اليوم السبت باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام بلدة البازورية برج الشمالي في عمق جنوب لبنان.

من جهته، شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني علي ‏دعموش على أن "كل التهديدات والوساطات والرسائل التي ‏يحملها الموفدون إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب".

وكانت "رويترز" قد نقلت عن مسؤولين لبنانيين أن "حزب الله" رفض مقترحات مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين للتهدئة مع إسرائيل "لأنها غير واقعية".

في حين أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الأربعاء، أن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان أعلى مما كانت عليه في الماضي.

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وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: RT