اعتصام عائلات الرهائن أمام منزل نتنياهو في تل أبيب (صورة)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" نظمت اعتصاما الليلة الماضية أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شمال تل أبيب، للمطالبة بتحرير الرهائن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إن ذوي المخطوفين اعتصموا قبالة منزل نتنياهو في قيسارية وقد انضم العشرات إلى تظاهرة أهالي المخطوفين الذين يطالبون رئيس الوزراء بوقف اعدامات المخطوفين ويقولون: "لقد انتهت أيام التسامح مع تخاذلكم".

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وخرج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع مدينة حيفا في الـ13 من الشهر الجاري مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة لاختيار بديل له.

المصدر: مكان