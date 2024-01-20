أمير عبد اللهيان: نشاط المستشارين العسكريين الإيرانيين في مكافحة الإرهاب وتأمين المنطقة سيستمر بقوة

أكد وزبر الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء بوم السبت أن "نشاط المستشارين العسكريين الإيرانيين في مكافحة الإرهاب وتأمين المنطقة سيستمر بقوة".

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب حسين أمير عبد اللهيان: "سيستمر نشاط المستشارين العسكريين الإيرانيين في مكافحة الإرهاب وتأمين المنطقة بقوة".

وأضاف عبد اللهيان: "إن النظام الإسرائيلي هو المصدر الرئيسي للنشاط الإرهابي والعدو لأمن المنطقة..ومما لا شك فيه أن فشل الصهيونية ضد إرادة شعب غزة بمثل هذه الأعمال الإرهابية المتهورة لن يتم تعويضه".

وأردف: "تحية للروح النبيلة للمستشارين العسكريين الإيرانيين الذين استشهدوا في دمشق، أسأل الله عز وجل أن يتغمد هؤلاء الشهداء بالسلام والصبر وراحة البال للناجين".

فعالیت مستشاران نظامی ایران در مبارزه با تروریسم و تامین امنیت منطقه با قدرت ادامه خواهد یافت.

رژیم اسراییل همدست اصلی جریان‌های تروریستی و دشمن درجه یک امنیت منطقه است.

بی تردید شکست صهیونیست‌ها در مقابل اراده مردم غزه با اینچنین اقدامات بزدلانه تروریستی قابل جبران نخواهد بود.… — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) January 20, 2024

هذا وأكد الحرس الثوري الإيراني مساء السبت، مقتل مستشار عسكري إيراني خامس في سوريا، متأثرا بجراحه إثر الهجوم الإسرائيلي صباح ذات اليوم على دمشق.

وصباح يوم السبت، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 4 مستشارين إيرانيين وعدد من أفراد الجيش السوري بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في دمشق صباح اليوم.

وجاء في بيانه: "مرة أخرى الكيان الصهيوني المجرم قام باعتداء على دمشق السورية بهجوم جوي أدى إلى استشهاد عدد من القوات السورية و4 مستشارين إيرانيين".

كما أكد البيان مقتل اللواء يوسف أميد زاده مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى حجة الله أميدار وعلي آغازاده وحسين محمدي وسعيد كريمي.

والمبنى المستهدف يقع بالقرب من سفارة أبخازيا في دمشق، وأكد سفير أبخازيا لدى سوريا خوتابا باغرات راشوفيتش عدم إصابة أي من موظفي السفارة.

وأفاد مراسلنا سابقا بتعرض سوريا لعدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق.

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وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عن تنفيذه يوم الثلاثاء، ضربات جوية على مدينة أربيل، عاصمة كردستان العراق، في منطقة القنصلية الأمريكية ومقر السفارة والمطار الدولي وتدمير قواعد الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران.

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وأوضح الحرس الثوري الإيراني في بيان له أنه أطلق سلسلة من الصواريخ الباليستية على أحد المقرات الرئيسية لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" في كردستان العراق، ما أدى إلى تدميره. وبحسب الحرس الثوري الإيراني، كان المقر هو مركزا لتطوير العمليات الخاصة، والتخطيط لهجمات إرهابية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في إيران.

المصدر: RT