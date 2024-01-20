 
مباشر

مصدر عسكري سوري يكشف تفاصيل القصف الإسرائيلي لمبنى سكني في دمشق

أخبار العالم العربي

مصدر عسكري سوري يكشف تفاصيل القصف الإسرائيلي لمبنى سكني في دمشق
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wtj1

كشف مصدر عسكري سوري تفاصيل استهداف إسرائيل لمبنى سكني في حي المزة في العاصمة السورية دمشق صباح اليوم.

إقرأ المزيد
قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة الراقي في العاصمة السورية دمشق (فيديو)
قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة الراقي في العاصمة السورية دمشق (فيديو)

وقال المصدر حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "في حوالي الساعة 10:20 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بناء سكنيا في حي المزة في مدينة دمشق".

وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين وتدمير البناء بالكامل وتضرر الأبنية المجاورة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 4 مستشارين إيرانيين وعدد من أفراد الجيش السوري بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في دمشق صباح اليوم.

وجاء في بيانه: "مرة أخرى الكيان الصهيوني المجرم قام باعتداء على دمشق السورية بهجوم جوي أدى إلى استشهاد عدد من القوات السورية و4 مستشارين إيرانيين".

كما أكد البيان مقتل اللواء يوسف أميد زاده مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى حجة الله أميدار وعلي آغازاده وحسين محمدي وسعيد كريمي.

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا