الحرس الثوري: مقتل 4 مستشارين إيرانيين جراء الهجوم الإسرائيلي على مبنى بدمشق

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 4 مستشارين إيرانيين وعدد من أفراد الجيش السوري بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في دمشق صباح اليوم.

وجاء في البيان: "مرة أخرى الكيان الصهيوني المجرم قام باعتداء على دمشق السورية بهجوم جوي أدى إلى استشهاد عدد من القوات السورية و4 مستشارين إيرانيين".

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كما أكد البيان مقتل اللواء يوسف أميد زاده مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن عددا من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض ويتم البحث عنهم من قبل فوج إطفاء دمشق والدفاع المدني.

والمبنى المستهدف وقع بالقرب من سفارة أبخازيا في دمشق، وأكد سفير أبخازيا لدى سوريا خوتابا باغرات راشوفيتش عدم إصابة أي من موظفي السفارة.

وفي وقت سابق أفاد مراسلنا بتعرض سوريا لعدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق.

المصدر:مهر