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مدير مشفى المواساة في دمشق: وصول حالة وفاة و3 إصابات بينهم امرأة جراء الغارة الإسرائيلية

قصف إسرائيليي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة الراقي في العاصمة السورية دمشق (فيديو)

أخبار العالم العربي

قصف إسرائيليي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة الراقي في العاصمة السورية دمشق (فيديو)
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أفاد مراسلنا بسماع دوي انفجار قوي غربي دمشق، فيما تداولت صفحات إخبارية محلية صورا لدخان متصاعد بين الأبنية السكنية في المنطقة.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن عدوان إسرائيلي  استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق.

قصف إسرائيليي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة الراقي في العاصمة السورية دمشق (فيديو)

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الانفجار.

وكتبت صحيفة "الوطن" السورية: "سماع دوي انفجارات في سماء دمشق والتحقيقات جارية لمعرفة مصدر الصوت".

وأعلن مدير مشفى المواساة الدكتور عصام الأمين وصول حالة وفاة و3 إصابات بينها امرأة بعد الغارة الإسرائيلية.

قصف إسرائيليي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة الراقي في العاصمة السورية دمشق (فيديو)

وقال فوج إطفاء دمشق لصحيفة "الوطن": "تلقينا بلاغا بتصاعد أعمدة دخان وحريق في منطقة مزة فيلات غربية ولا معلومات إضافية لدينا حتى الآن".

قصف إسرائيليي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة الراقي في العاصمة السورية دمشق (فيديو)

كما تداول ناشطون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الأضرار الناجمة عن الانفجار.

وأكدت إذاعة "شام إف إم" سماع دوي انفجار في عدة مناطق في دمشق وتصاعد سحابة دخان، ولم يعرف بعد سبب أو مصدر الصوت".

وقال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا اسماعيل السندواي لـ"شام إف إم": "المبنى الذي استهدفه العدو الإسرائيلي في العاصمة السورية لا علاقة له بحركة الجهاد، والأمين العام زياد نخالة بخير".

المصدر:RT  

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