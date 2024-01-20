قصف إسرائيليي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة الراقي في العاصمة السورية دمشق (فيديو)

أفاد مراسلنا بسماع دوي انفجار قوي غربي دمشق، فيما تداولت صفحات إخبارية محلية صورا لدخان متصاعد بين الأبنية السكنية في المنطقة.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الانفجار.

وكتبت صحيفة "الوطن" السورية: "سماع دوي انفجارات في سماء دمشق والتحقيقات جارية لمعرفة مصدر الصوت".

وأعلن مدير مشفى المواساة الدكتور عصام الأمين وصول حالة وفاة و3 إصابات بينها امرأة بعد الغارة الإسرائيلية.

وقال فوج إطفاء دمشق لصحيفة "الوطن": "تلقينا بلاغا بتصاعد أعمدة دخان وحريق في منطقة مزة فيلات غربية ولا معلومات إضافية لدينا حتى الآن".

كما تداول ناشطون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الأضرار الناجمة عن الانفجار.

وأكدت إذاعة "شام إف إم" سماع دوي انفجار في عدة مناطق في دمشق وتصاعد سحابة دخان، ولم يعرف بعد سبب أو مصدر الصوت".

وقال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا اسماعيل السندواي لـ"شام إف إم": "المبنى الذي استهدفه العدو الإسرائيلي في العاصمة السورية لا علاقة له بحركة الجهاد، والأمين العام زياد نخالة بخير".

المصدر:RT