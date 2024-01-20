احتجاجات ضد إسرائيل في معرض للمجوهرات بإيطاليا تتحول إلى اشتباكات مع الشرطة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wtkr
تحولت احتجاجات رافضة لوجود جناح إسرائيلي في معرض للمجوهرات بشمال شرق إيطاليا إلى اشتباكات مع الشرطة وأعمال عنف.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين أرادوا دخول المعرض.
Scontri a Vicenza. La polizia carica i manifestanti intenzionati a raggiungere il padiglione di Israele. Impiegato anche l'idrante pic.twitter.com/Of4GU8UUdK— Local Team (@localteamit) January 20, 2024
المصدر: وكالات