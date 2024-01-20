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احتجاجات ضد إسرائيل في معرض للمجوهرات بإيطاليا تتحول إلى اشتباكات مع الشرطة

أخبار العالم

احتجاجات ضد إسرائيل في معرض للمجوهرات بإيطاليا تتحول إلى اشتباكات مع الشرطة
Sputnik
صورة من الأرشيف
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تحولت احتجاجات رافضة لوجود جناح إسرائيلي في معرض للمجوهرات بشمال شرق إيطاليا إلى اشتباكات مع الشرطة وأعمال عنف.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين أرادوا دخول المعرض.

المصدر: وكالات

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