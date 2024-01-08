إيطاليا: مجموعة السبع تبحث مع إسرائيل سبل إنهاء الحرب في غزة

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن دول مجموعة السبع تبحث مع إسرائيل سبل إيجاد مخرج من المرحلة العسكرية للنزاع في قطاع غزة.

وبحسب وزارة الخارجية الإيطالية، دعا تاياني نظرائه من بريطانيا وفرنسا هاتفيا لتحديد الأشكال العامة للضغط على مستوى مجموعة السبع على أطراف الأزمة في الشرق الأوسط.

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وبحسب قوله، فإن هذه الأهداف تهدف إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء العملية العسكرية في غزة.

وقال الوزير الإيطالي إن هذا يجب أن "يعطي قوة للاحتمال الصعب ولكن الحتمي لحل الدولتين".

وأضاف الوزيرفي بيان، "تعمل دول مجموعة السبع مع الحكومة الإسرائيلية لإيجاد خروج سريع من المرحلة العسكرية والعودة إلى الدبلوماسية والسياسة. يجب تحقيق ضمان بقاء وأمن دولة إسرائيل، ولكن يجب علينا الخروج بسرعة من هذه المرحلة والتعويل على دعم الدول العربية في المنطقة".

المصدر: نوفوستي