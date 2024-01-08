 
مباشر

إيطاليا: مجموعة السبع تبحث مع إسرائيل سبل إنهاء الحرب في غزة

أخبار العالم

إيطاليا: مجموعة السبع تبحث مع إسرائيل سبل إنهاء الحرب في غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wqrh

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن دول مجموعة السبع تبحث مع إسرائيل سبل إيجاد مخرج من المرحلة العسكرية للنزاع في قطاع غزة.

وبحسب وزارة الخارجية الإيطالية، دعا تاياني نظرائه من بريطانيا وفرنسا هاتفيا لتحديد الأشكال العامة للضغط على مستوى مجموعة السبع على أطراف الأزمة في الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد
إيطاليا تجدد دعم
إيطاليا تجدد دعم "حل الدولتين" لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وبحسب قوله، فإن هذه الأهداف تهدف إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء العملية العسكرية في غزة.

وقال الوزير الإيطالي إن هذا يجب أن "يعطي قوة للاحتمال الصعب ولكن الحتمي لحل الدولتين".

وأضاف الوزيرفي بيان، "تعمل دول مجموعة السبع مع الحكومة الإسرائيلية لإيجاد خروج سريع من المرحلة العسكرية والعودة إلى الدبلوماسية والسياسة. يجب تحقيق ضمان بقاء وأمن دولة إسرائيل، ولكن يجب علينا الخروج بسرعة من هذه المرحلة والتعويل على دعم الدول العربية في المنطقة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا