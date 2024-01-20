مسؤول أمريكي: مقاتلاتنا استهدفت منصات صواريخ حوثية في اليمن أمس الجمعة

أفاد مسؤول أمريكي "بأن طائرات أمريكية قصفت مواقع للحوثيين في اليمن أمس الجمعة ودمرت منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للسفن كانت جاهزة لإطلاق النار".

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وأوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الضربات نفذتها طائرات "إف/إيه 18" انطلقت من حاملة "دوايت دي أيزنهاور".

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن غارات جوية شنت يوم الجمعة على مدينة الحديدة الساحلية غربي البلاد، واستهدفت منطقة الجبانة غربي المدينة.

المصدر: AP