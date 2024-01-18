الحوثيون يعلنون استهداف سفينة "كيم ريجنر" الأمريكية في خليج عدن

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين مساء يوم الخميس، استهداف سفينة القوات البحرية اليمنية لسفينةِ "كيم رينجر" الأمريكية، في خليج عدن بصواريخ بحرية، مؤكدين أن إصابتها بشكل مباشر.

وقالت المتحدث باسم قوات الحوثيين في بيان إن "القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة ( كيم رينجر) الأمريكية، في خليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله".

وأضاف في البيان أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".

وأوضح أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئ فلسطين المحتلة".

وقال إن "منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصارِ عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وشدد البيان على أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ إجراءاتها الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز وتأكيدا على استمرار الدعم والإسناد لإخواننا الصامدين في قطاع غزة".

المصدر: RT