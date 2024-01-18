البحرية البريطانية تعلن عن هجوم جديد أستهدف سفينة قبالة سواحل اليمن

صرح مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية (UKMTO)، أن سفينة تعرضت لهجوم وهي على بعد 85 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة الشحر.

وقال المركز في بيان: تلقت UKMTO بلاغا عن حادث وقع على بعد 85 ميلا بحرياً جنوب شرق الشحر في اليمن

ولم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى.

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وقال زعيم حركة أنصار الله في 18 يناير، عبد الملك الحوثي، في في خطاب ألقاه أمام أنصاره، إن الضربات التي تشنها بريطانيا والولايات المتحدة على أهداف الحوثيين لن تؤثر على إمكاناتهم العسكرية.

تعلن الولايات المتحدة أن استهداف الحوثيين اليمنيين يهدف لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومن جهتها تؤكد حركة أنصار الله أن انشطتها تهدف لنصرة غزة التي تتعرض لهجوم إسرائيلي منذ أكثر من 100 يوم.

المصدر: تاس