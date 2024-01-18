الولايات المتحدة تدمر صاروخين حوثيين مضادين للسفن في موقع الإطلاق

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (CENTCOM) عن تدمير صاروخين مضادين للسفن في غارات على الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

وذكرت القيادة في بيان: في 18 يناير، هاجمت قوات القيادة المركزية صاروخين مضادين للسفن موجهين نحو جنوب البحر الأحمر وجاهزين للإطلاق.

وباكتشاف القوات الأمريكية للصواريخ قررت أنها تشكل تهديدا مباشرا للسفن التجارية والحربية الأمريكية في المنطقة، وبناء عليه هاجمت القوات الأمريكية الصواريخ ودمرتها "دفاعا عن النفس".

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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة قصفت أهدافا للحوثيين للمرة الخامسة خلال أسبوع. وأشارت الصحيفة إلى ان القوات الأميركية نفذت ضربات استباقية، استنادا لمعلومات من المخابرات الأمريكية تشير إلى أن الحوثيين كانوا يستعدون لمهاجمة سفن تجارية وسفن الحربية في البحر الأحمر.

وقال زعيم حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، في 18 يناير في خطاب ألقاه أمام أنصاره، إن الضربات التي تشنها بريطانيا والولايات المتحدة على أهداف الحوثيين لن تؤثر على إمكاناتهم العسكرية.

المصدر: تاس