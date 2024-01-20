توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن غزة والسنوار وبايدن تثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

أثارت توقعات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف بشأن الحرب في غزة ومستقبل السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي لقاء تلفزيوني ببرنامج "الحكاية"، قالت ليلى عبد اللطيف: "بالنسبة لمأساة غزة، سنشهد وقفا لإطلاق النار لعدة أسابيع وربما أكثر من ذلك".

وأردفت: "سنرى عملية مباشرة لتبادل الأسرى والرهائن، والأهم من هذا كله أن السلطة الفلسطينية بكل أطيافها ستتكاتف وتتوحد".

وأشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن "كل الأنظار ستتجه إلى زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار بسبب حدث مهم سيشغل الناس والإعلام".

ايه اللي هيحصل في غزة؟ .. اعرف توقعات ليلى عبداللطيف

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وأثارت توقعات ليلى عبد اللطيف بخصوص فلسطين والعراق والرئيس الأمريكي جو بايدن وبعض الفنانين، تفاعلا بمواقع التواصل، فيما نشرتها العديد من وسائل الإعلام.

إذ رأت ليلى أن" الشعب الأمريكي وكبار الموظفين في الإدارة الحكومية سينقلبون على إدارة بايدن في الحرب على غزة".

وعلق أحد رواد "يوتيوب" قائلا: "نوع من التسريبات الاستخبارية..يشارك فيها صحافيون كبار ومصادر مقربة من جهات نفوذ..الغرض منها تمهيد للأحداث القادمه وتقبل الشارع لها".

وأضاف آخر: "بس ده مش مجرد إحساس..ده أكيد فى شيء آخر..طبعا".

جدير بالذكر أن ليلى عبد اللطيف، كانت قد كشفت من قبل عن توقعاتها لعام 2024 لفلسطين، حيث قالت: "سوف نشهد أكبر عملية عسكرية في تاريخ الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب تطورات كبيرة ستقوم بها المقاومة الفلسطينية من غزة الى الضفة الغربية وتتخطى بقوة حجمها وتنفيذها عملية 7 أكتوبر، وسنرى كل الكيان والمجتمع الاسرائيلي في حالة من الذهول والارتباك الشديد".

وأضافت: "أما عن حجم هذه العملية الصادمة، فهي تعزيزات عسكرية ضخمة على طول الحدود مع فلسطين المحتلة استعدادا لكل التطورات والأحداث القادمة التي ستدخل بشكل مفاجئ على سيناريو الحرب في المنطقة أو لصناعة الحل المحتمل لإنهاء الحرب على مدينة غزة وعلى غير فلسطين".

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المصدر: RT