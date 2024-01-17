مصر.. نبوؤة عرافة لبنانية تتحقق بانفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أعلنت الفنان المصريان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الثلاثاء طلاقهما رسميا عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ياسمين عبد العزيز:" تم الطلاق بيني وبين أحمد العوضي وبيننا كل الإحترام والتقدير".

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد نشرت مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي عبر تطبيق إنستغرام لإحدى خبيرات الفلك مع الإعلامي اللبناني نيشان.

بدور أكد الفنان أحمد العوضي نبأ الطلاق وكتب على حسابه في فيسبوك:

"تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين

وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير .."

وظهرت خبيرة الفلك وهي تتنبأ بخبر طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي في عام 2024 أو 2025، لترد عليها ياسمين قائلة "يا ساتر يارب.. بلاش انتي يا ليلي".

واحتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز الـ44، الذي يوافق اليوم 16 يناير.

ونشر أحمد العوضي صورة تجمعه بزوجته ياسمين عبد العزيز عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" علق قائلا: "كل سنة وإنتي طيبه يا حبيبتي.. العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح".

المصدر: RT