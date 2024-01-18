نتنياهو: يجب الحفاظ على الحكومة الإسرائيلية الحالية والذهاب للانتخابات سيكون عدم مسؤولية

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتقاده بأنه "يجب الحفاظ على الحكومة الحالية"، معتبرا أن "الذهاب للانتخابات سيكون عدم مسؤولية ويضر إضرارا شديدا بالجهود الحربية".

وقال بنيامين نتنياهو: "تحقيق الانتصار في الحرب سيستغرق شهورا طويلا، ونحن مصممون عليه، وهناك أمر واحد مهم..في الوقت الذي يسقط فيه جنودنا ويضحون بأرواحهم من اجل تحقيق النصر على حماس، أسمع أصواتا أخرى تحبط عزيمتهم داخل استوديوهات الأخبار حول أنه لا يمكننا الانتصار، ولكن أقول إن إسرائيل بقيادتي لن ترضى بأقل من انتصار واضح على حركة حماس، ونحن ننتصر، وأقول ذلك مرة أخرى..نحن مستمرون حتى النصر المبين، حتى نصر واضح على حركة حماس..وإن وقف الحرب سيضر بأمن إسرائيل لأجيال".

وأضاف نتنياهو: "لسنا فقط نعمل من أجل أمننا اليوم، وإنما من أجل أمن الأجيال القادمة.. وقف الحرب من دون تحقيق الأهداف سيرسل رسالة ضعف إلى أعدائنا بأنهم قادرون علينا".

واستطرد: "بشأن الدعوة إلى انتخابات، أقول لمن يدعون إلى الانتخابات.."هل من المعقول ونحن في خضم هذه الحرب وجنودنا أبطالنا يسقطون ويضحون بأرواحهم؟" أنتم تريدون في خضم هذه الحرب وقف كل شيء والدخول في دعايات انتخابية وتقسيم الشعب بدلا من توحيده من أجل المصلحة العليا..أعتقد أنه يجب التركيز على تحقيق النصر، ومن ثم سيكون هناك متسع من الوقت من أجل الخوض في السياسة..أنا أعتقد أنه يجب الحفاظ على الحكومة الحالية، وهي مستقرة..الذهاب للانتخابات سيكون عدم مسؤولية ويضر بشكل قاس بجهود الحرب".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يطلقون مسمى "يوم ما بعد نتنياهو"، وأنا لا أحب أن أشير إلى نفسي بخطاب الغائب..أو كطرف ثالث..ولكن يتحدثون عن يوم ما بعد نتنياهو وقيام دولة فلسطينية برئاسة السلطة الفلسطينية..هذا ما يقولونه، وأنا أريد أن أقول لكم اليوم..ما بعد نتنياهو، بل اليوم، ما بعد معظم مواطني اسرائيل، خلال ثلاثين عاما..أقول أمرا واحدا، هذا الصراع ليس حول إقامة دولة فلسطينية بل حول قيام دولة يهودية..كل منطقة ننسحب منها، يخرج منها الإرهاب ضدنا، هذا حدث في جنوبي لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية،..وقد قمنا بذلك، وأنا أقول لأصدقائنا الأمريكيين إن أي محاولة للضغط علينا بحلول تضر بأمننا.. يجب على رئيس وزراء إسرائيل أن يقول لا حتى لأعز أصدقائنا، أن يقول لا عندما يجب وأن يقول نعم عندما يكون ممكنا".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة عملياته في قطاع غزة، وأن قواته "تمكنت من القضاء على 60 إرهابيا والعثور على مخازن أسلحة وقنابل يدوية وبنادق"، على حد وصفه.

هذا ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم الرابع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: RT